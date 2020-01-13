Масштабні пожежі в Австралії показали з борту МКС

Італійський астронавт Лука Пармітано, що знаходиться на борту Міжнародної космічної станції (МКС), повідомив, що він і його колеги ніколи не бачили з космосу таких пожеж, як у Австралії.

– Спілкуючись з моїми товаришами з екіпажу, ми зрозуміли, що ніхто з нас ніколи не бачив пожеж у таких жахливих масштабах, – зазначив астронавт.

Пармітано також опублікував зроблені ним з борту МКС знімки пожеж в Австралії.

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На знімках видно величезні хмари диму, які утворилися через палаючих лісів Австралії.

Раніше австралійська національна служба парків і дикої природи вирішила допомогти тваринам, які постраждали від лісових пожеж в Австралії.