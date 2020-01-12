PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Пожары в Австралии: пострадавшим животным сбросили с воздуха тонны овощей

Австралийская национальная служба парков и дикой природы решила помочь животным, пострадавшим от лесных пожаров в Австралии.

Поэтому в труднодоступные зоны организовали воздушную доставку еды.

По словам министра энергетики и окружающей среды штата Новый Южный Уэльс Мэтта Кина, для животных с вертолетов сбросили несколько тонн овощей.

Читайте: Пожары в Австралии: правительство Украины готово предоставить помощь

Помощь животным состояла преимущественно из моркови и батата (сладкого картофеля).

Указанную акцию решили назвать Операцией скалистого кенгуру, в честь животного, которое первым получило овощи с вертолета.

К слову, правительство Украины выразило соболезнования Австралии в связи с масштабными лесными пожарами в стране.

Также украинское правительство готово оказать помощь австралийскому народу в случае необходимости.

Источник: Matt Kean MP

Фото: Matt Kean MP

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка