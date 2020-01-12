Пожары в Австралии: пострадавшим животным сбросили с воздуха тонны овощей

Австралийская национальная служба парков и дикой природы решила помочь животным, пострадавшим от лесных пожаров в Австралии.

Поэтому в труднодоступные зоны организовали воздушную доставку еды.

По словам министра энергетики и окружающей среды штата Новый Южный Уэльс Мэтта Кина, для животных с вертолетов сбросили несколько тонн овощей.

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Помощь животным состояла преимущественно из моркови и батата (сладкого картофеля).

Указанную акцию решили назвать Операцией скалистого кенгуру, в честь животного, которое первым получило овощи с вертолета.

К слову, правительство Украины выразило соболезнования Австралии в связи с масштабными лесными пожарами в стране.

Также украинское правительство готово оказать помощь австралийскому народу в случае необходимости.

Источник: Matt Kean MP

Фото: Matt Kean MP