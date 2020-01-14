Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет был сбит Ираном из-за напряженности в регионе. Также он отметил, что такое может происходить часто из-за конфликтов.

-Основная тяжесть этого удара ложится на плечи невинных людей, и это служит напоминанием о том, почему все мы должны так упорно работать в направлении деэскалации, – сказал Трюдо.

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По словам премьер-министра Канады, если бы не было напряженности – все канадцы, которые были на борту, находились бы сейчас дома со своими семьями.

Также он отметил, что обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом:

-Я говорил с ним, и заявил о необходимости деэскалации напряженности. Я рассказал о страшном горе и чувстве потери, которое испытывают канадцы, и о необходимости четких ответов на то, как это произошло, и что мы должны сделать, чтобы это никогда не повторилось, – сказал Трюдо.

Напомним, 8 января самолет Международных авиалиний Украины (МАУ) разбился сразу после взлета в районе международного аэропорта в Тегеране. Погибли 167 пассажиров и 9 пассажиров Boeing 737-800 авиакомпании МАУ.

Ранее Факты ICTV писали, что спасатели показали работы на месте крушения самолета МАУ в Иране.

Источник: Global News TV