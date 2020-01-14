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Добре, що Іран визнав свою провину у катастрофі літака МАУ – Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що задоволений рішенням Ірану визнати відповідальність за авіакатастрофу у Тегерані.

За його словами, ця трагедія сталася через жахливу помилку іранських військових і дуже добре, що влада країни вибачилася за це.

– Тепер найважливішим є те, щоб напруга у регіоні почала знижуватися. Нещодавно я сам був там і можу сказати, що місцеві жителі також не хочуть військового конфлікту між Іраном та Заходом, – сказав Джонсон.

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Прем’єр-міністр Великої Британії вважає Іран чудовою країною, якій потрібно орієнтуватися на вільний ринок та почати працювати так, як на Заході.

До слова, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що до помилки, через яку збили літак МАУ в Ірані, призвела загальна напруженість у регіоні.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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