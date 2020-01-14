Ответственные понесут наказание – президент Ирана об авиакатастрофе МАУ

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что будет проведено тщательное расследование, которое поможет выяснить причину ошибки, из-за которой был сбит самолет МАУ.

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– Это была непростительная ошибка, лишь какой-то один конкретный человек не может нести ответственность за авиакатастрофу. Вооруженные силы Ирана признали ошибку, и мы хотели бы заверить людей, что такого более не произойдет, – сказал он.

Рухани добавил, что ответственные за авиакатастрофу понесут наказание.

Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что он берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Фото: CA-IrNews