PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Не было полной координации – депутат Ирана о катастрофе самолета МАУ

Заместитель председателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки рассказал, что незадолго до катастрофы МАУ возле международного аэропорта Тегерана установили новый расчет ПВО.

Он считает, что ошибочно сбить самолет могли из-за недостаточной координации с новым расчетом ПВО.

– До взлета самолета расчеты ПВО уведомили где-то раз или два… Однако не было полной координации с новым расчетом системы ПВО, который был установлен в ту ночь возле международного аэропорта имама Хомейни, и ошибка случилась из-за этого, – объяснил Беюки.

Читайте: Стыдно за ложь: журналисты увольняются с ТВ Ирана из-за катастрофы самолета МАУ

Парламентарий добавил, что в момент запуска ракеты по самолету МАУ в небе также находился лайнер катарских авиалиний.

Однако его перемещение удалось согласовать с силами ПВО.

К слову, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина может созвать заседание Совбеза ООН в связи с катастрофой самолета МАУ в Иране.

Источник: РИА Новости

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка