Не было полной координации – депутат Ирана о катастрофе самолета МАУ

Заместитель председателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки рассказал, что незадолго до катастрофы МАУ возле международного аэропорта Тегерана установили новый расчет ПВО.

Он считает, что ошибочно сбить самолет могли из-за недостаточной координации с новым расчетом ПВО.

– До взлета самолета расчеты ПВО уведомили где-то раз или два… Однако не было полной координации с новым расчетом системы ПВО, который был установлен в ту ночь возле международного аэропорта имама Хомейни, и ошибка случилась из-за этого, – объяснил Беюки.

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Парламентарий добавил, что в момент запуска ракеты по самолету МАУ в небе также находился лайнер катарских авиалиний.

Однако его перемещение удалось согласовать с силами ПВО.

К слову, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина может созвать заседание Совбеза ООН в связи с катастрофой самолета МАУ в Иране.