Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що український літак був збитий Іраном через напруженість в регіоні. Також він зазначив, що таке може відбуватися часто через конфлікти.

– Основний тягар цього удару лягає на плечі невинних людей, і це служить нагадуванням про те, чому всі ми повинні так завзято працювати над цією деескалацією, – сказав Трюдо.

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За словами прем’єр-міністра Канади, якби не було напруженості – всі канадці, які були на борту, знаходилися б зараз вдома зі своїми родинами.

Також він зазначив, що обговорив це питання з президентом США Дональдом Трампом:

– Я говорив з ним і заявив про необхідність деескалації напруженості. Я розповів про страшне горе і почуття втрати, які відчувають канадці, і про необхідність чітких відповідей на те, як це сталося, і що ми повинні зробити, щоб це ніколи не повторилося.

Нагадаємо, 8 січня літак Міжнародних авіаліній України (МАУ) розбився відразу після зльоту в районі міжнародного аеропорту в Тегерані. Загинули 167 пасажирів і 9 членів екіпажу Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ.

Раніше Факти ICTV писали, що рятувальники показали роботи на місці аварії літака МАУ в Ірані.

Джерело: Global News TV