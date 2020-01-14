Украина рассматривает возможность созыва Совбеза ООН из-за авиакатастрофы в Иране – Данилов

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Украина рассматривает возможность созыва заседания Совета безопасности ООН из-за катастрофы самолета МАУ в Иране.

Но сначала нужно выяснить, была ли атака на самолет преднамеренной или случайной.

– Это рассматривается. Но для начала мы должны выяснить – атака на наш самолет была преднамеренной или случайной? От этой оценки зависит направление наших действий. У каждого дипломатического процесса должна быть своя логика и последовательность, – сообщил секретарь СНБО.

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Алексей Данилов также напомнил, что подавляющее большинство погибших на борту украинского самолета МАУ были иранцами. Поэтому сейчас СНБО не видит попытки преднамеренной атаки.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что за сбитый самолет МАУ отвечает правительство Ирана.