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Факти / Світ

Не було повної координації – депутат Ірану про катастрофу літака МАУ

Заступник голови комітету з міського будівництва парламенту Ірану Абу аль-Фадиль Мусаві Беюки розповів, що незадовго до катастрофи МАУ біля міжнародного аеропорту Тегерана встановили новий розрахунок ППО.

Він вважає, що помилково збити літак могли через недостатню координацію з новим розрахунком ППО.

– До зльоту літака розрахунки ППО повідомили десь раз або двічі… Однак не було повної координації з новим розрахунком системи ППО, який був встановлений в ту ніч біля міжнародного аеропорту імама Хомейні, і помилка трапилася через це, – пояснив Беюки.

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Парламентарій додав, що в момент запуску ракети по літаку МАУ в небі також знаходився лайнер катарських авіаліній.

Однак його переміщення вдалося узгодити з силами ППО.

До слова, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Україна може скликати засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з катастрофою літака МАУ в Ірані.

Джерело: РИА Новости

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