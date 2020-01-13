Стыдно за ложь: журналисты увольняются с ТВ Ирана из-за катастрофы самолета МАУ

После того, как стало известно, что самолет Международных авиалиний Украины 8 января сбили иранские военные, ведущие государственной телерадиокомпании Голос Исламской республики Иран (IRIB) начали увольняться.
В частности, ведущая Джеларе Джаббари извинилась, что лгала зрителям от имени государства:
– Мне было очень трудно поверить, что наших людей убили. Простите, что я узнала об этом поздно. И простите меня за те 13 лет, которые я вам врала.
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О своем уходе из IRIB сообщили еще двое журналистов.
Захра Хатами сказала, что уже никогда не вернется на телевидение и тоже попросила прощения.
К ним присоединилась и ведущая Саба Радь:
– Я объявляю, что после 21 года работы на радио и телевидении я не могу продолжать свою работу в средствах массовой информации. Я не могу.
Заявления ведущих государственной телерадиокомпании связаны с тем, что изначально иранские чиновники отрицали причастность страны к крушению Boeing 737 МАУ.
К слову, представитель правительства Ирана Али Рабии рассказал, что официальный Тегеран узнал о причинах авиакатастрофы самолета МАУ за день до их признания