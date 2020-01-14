Відповідальні понесуть покарання – президент Ірану про авіакатастрофу МАУ

Президент Ірану Хасан Рухані заявив, що буде проведено ретельне розслідування, яке допоможе з’ясувати причину помилки, через яку був збитий літак МАУ.

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– Це була непрощенна помилка, лише якась одна конкретна людина не може нести відповідальність за авіакатастрофу. Збройні сили Ірану визнали помилку, і ми хотіли б запевнити людей, що такого більше не станеться, – сказав він.

Рухані додав, що відповідальні за авіакатастрофу понесуть покарання.

Нагадаємо, Іран визнав, що збив літак МАУ. Військовослужбовці назвали збиття авіалайнера “людською помилкою”.

Пізніше командувач аерокосмічними силами Корпусу Вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджизаде заявив, що він бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.

Фото: CA-IrNews