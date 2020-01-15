Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Об этом сообщили после послания президента РФ Федеральному собранию.

Зато Путин уже предложил Медведеву должность заместителя председателя Совбеза. Сейчас такого поста нет, но глава государства пообещал его ввести.

Факты IСTV пообщались с политологом Олегом Саакяном, чтобы узнать, зачем правительство России подало в отставку и чем это может обернуться.

Дальше – прямая речь.

Путин предложил изменения в Конституцию и, как следствие, Медведевым была инициирована отставка правительства. Кабмин этого не ожидал – его даже не информировали.

Это связано с целым рядом деструктивных процессов, которые происходят в РФ, которые говорят о том, что система в нынешнем виде себя исчерпывает.

В чем это заключалось?

Если посмотреть на экономическую ситуацию в РФ, очевидно, что побороть последствия санкций не удается. В России затяжная экономическая стагнация, что вызывает социальное напряжение.

Это проявятся в ряде художественных продуктов – от музыкальных до юмористических материалов. Там появляются лидеры протеста, и этот процесс за последний год активизировался – начиная от рэп-культуры, завершая Галкиным.

Если посмотреть на местное самоуправление, люди, которые избирались на последних местных выборах на руководящие региональные должности, уже не отбивают средств, которые были вложены в кампанию. Поскольку экономическое обременение упало на их плечи, а коррупционная нагрузка наверх не уменьшилась.

Это вызывает напряжение между центром и регионами. Целый ряд акций протеста, которые носили беспрецедентную масштабность, показывают, что местные власти начали заигрывать с протестом, а не только с центральной властью. После этого были кадровые чистки Путина как реакция на это.

Соответственно, сейчас Путину нужно перехватить инициативу в этом процессе полураспада и направить ее в нужное для себя русло.

Поэтому мы видим “снос” правительства, усиление роли парламента и местного самоуправления при уменьшении роли правительства, но не лишение полномочий президента.

Фактически, Путин запустил гонку в операции “преемник”. Предлагая убрать в Конституции пункт о “подряд” (Речь об исключении слова “подряд” в положении о возможности избираться президентом более чем на два срока, – Ред.), он заявляет, что больше не будет президентом Российской Федерации. Это один из ключевых пунктов в сегодняшнем заявлении.

Роспуск правительства запускает переподтверждение лояльности к Путину различных игроков, которые будут претендовать на усиление своих полномочий в рамках формирования новой конструкции.

Путин решил перераздать карты и контролировать этот процесс. То есть перехватить деструкцию.

Вероятно, потому, что правительство не было проинформировано, а знал только Медведев, это была и проверка на лояльность, и за это премьер получает повышение.

Вполне вероятно, что таким образом он становится первым претендентом на пост президента после Путина. А Путин будет готовиться на должность спикера парламента.

Будут козлы отпущения из старого правительства и будут изменения в Конституции по расширению прав для самоуправления и финансово-промышленных групп, чтобы снизить градус напряжения.

Он создает иллюзию того, что могут произойти изменения. Соответственно, радикализировать то напряжение, которое существует в обществе, не стоит, потому что еще несколько лет, и вы увидите, что полномочий будет больше.

Следующее правительство, вероятнее всего, придет уже на обновленную Конституцию и будет иметь другие полномочия. Это будет слабый Кабмин, которому раздадут функциональные должности, которые будут отражать транзитный вариант распределения сил до президентских выборов в России.

Общалась Лилия Ященко