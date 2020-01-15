Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Об этом сообщили после послания президента РФ Федеральному собранию.
Зато Путин уже предложил Медведеву должность заместителя председателя Совбеза. Сейчас такого поста нет, но глава государства пообещал его ввести.
Факты IСTV пообщались с политологом Олегом Саакяном, чтобы узнать, зачем правительство России подало в отставку и чем это может обернуться.
Дальше – прямая речь.
Путин предложил изменения в Конституцию и, как следствие, Медведевым была инициирована отставка правительства. Кабмин этого не ожидал – его даже не информировали.
Это связано с целым рядом деструктивных процессов, которые происходят в РФ, которые говорят о том, что система в нынешнем виде себя исчерпывает.
В чем это заключалось?
Если посмотреть на экономическую ситуацию в РФ, очевидно, что побороть последствия санкций не удается. В России затяжная экономическая стагнация, что вызывает социальное напряжение.
Это проявятся в ряде художественных продуктов – от музыкальных до юмористических материалов. Там появляются лидеры протеста, и этот процесс за последний год активизировался – начиная от рэп-культуры, завершая Галкиным.
Если посмотреть на местное самоуправление, люди, которые избирались на последних местных выборах на руководящие региональные должности, уже не отбивают средств, которые были вложены в кампанию. Поскольку экономическое обременение упало на их плечи, а коррупционная нагрузка наверх не уменьшилась.
Это вызывает напряжение между центром и регионами. Целый ряд акций протеста, которые носили беспрецедентную масштабность, показывают, что местные власти начали заигрывать с протестом, а не только с центральной властью. После этого были кадровые чистки Путина как реакция на это.
Соответственно, сейчас Путину нужно перехватить инициативу в этом процессе полураспада и направить ее в нужное для себя русло.
Поэтому мы видим “снос” правительства, усиление роли парламента и местного самоуправления при уменьшении роли правительства, но не лишение полномочий президента.
Фактически, Путин запустил гонку в операции “преемник”. Предлагая убрать в Конституции пункт о “подряд” (Речь об исключении слова “подряд” в положении о возможности избираться президентом более чем на два срока, – Ред.), он заявляет, что больше не будет президентом Российской Федерации. Это один из ключевых пунктов в сегодняшнем заявлении.
Роспуск правительства запускает переподтверждение лояльности к Путину различных игроков, которые будут претендовать на усиление своих полномочий в рамках формирования новой конструкции.
Путин решил перераздать карты и контролировать этот процесс. То есть перехватить деструкцию.
Вероятно, потому, что правительство не было проинформировано, а знал только Медведев, это была и проверка на лояльность, и за это премьер получает повышение.
Вполне вероятно, что таким образом он становится первым претендентом на пост президента после Путина. А Путин будет готовиться на должность спикера парламента.
Будут козлы отпущения из старого правительства и будут изменения в Конституции по расширению прав для самоуправления и финансово-промышленных групп, чтобы снизить градус напряжения.
Он создает иллюзию того, что могут произойти изменения. Соответственно, радикализировать то напряжение, которое существует в обществе, не стоит, потому что еще несколько лет, и вы увидите, что полномочий будет больше.Читайте: Как гром среди ясного неба! Об отставке правительства РФ министры узнали на месте Отставка правительства РФ: причины и последствия Почему правительство России подало в отставку
Следующее правительство, вероятнее всего, придет уже на обновленную Конституцию и будет иметь другие полномочия. Это будет слабый Кабмин, которому раздадут функциональные должности, которые будут отражать транзитный вариант распределения сил до президентских выборов в России.
Общалась Лилия Ященко