Уряд Росії на чолі з Дмитром Медведєвим подав у відставку. Про це повідомили після послання президента РФ Федеральним зборам.

Натомість Путін вже запропонував Медвєдєву посаду заступника голови Радбезу. Наразі такого посту немає, але президент РФ пообіцяв його запровадити.

Факти IСTV поспілкувались з політологом Олегом Саакяном, щоб дізнатись, навіщо уряд Росії подав у відставку і чим це може обернутись.

Далі – пряма мова.

Путін запропонував зміни до Конституції і, як наслідок, Медведєвим була ініційована відставка уряду. Кабмін цього не очікував – його навіть не інформували.

Це пов’язано з цілою низкою деструктивних процесів, які відбуваються у РФ, що говорять про те, що система в сьогоднішньому вигляді себе вичерпує.

В чому це полягало?

Якщо подивитись на економічну ситуацію в РФ, очевидно, що побороти наслідки санкцій не вдається. В Росії затяжна економічна стагнація, що викликає соціальне напруження.

Воно проявляться в низці мистецьких продуктів – від музичних до гумористичних матеріалів. Там з’являються лідери протесту, і цей процес за останній рік активізувався – починаючи з реп-культури, завершуючи Галкіним.

Якщо подивитись на місцеве самоврядування, люди, які обрались на останніх місцевих виборах на керівні регіональні посади, вже не відпрацювують кошти, які були вкладені в кампанію. Оскільки економічне обтяження впало на їх плечі, а корупційне навантаження нагору не зменшилось.

Це викликає напруження між центром і регіонами. Ціла низка акцій протесту, які носили безпрецедентну масштабність, показують, що місцева влада почала загравати з протестом, а не тільки з центральною владою. Після цього були кадрові чистки Путіна як реакція на це.

Відповідно, зараз Путіну потрібно перехопити ініціативу у цьому процесі напіврозпаду і спрямувати його у потрібне для себе річище.

Тому ми бачимо “знесення” уряду, посилення ролі парламенту і місцевого самоврядування за зменшення ролі уряду, але не позбавлення повноважень президента.

Фактично, Путін запустив гонку в операції “наступник”. Пропонуючи прибрати у Конституції пункт про “поспіль” (Йдеться про вилучення слова “поспіль” в положенні про можливість обиратися президентом більше ніж на два терміни, – Ред.), він заявляє, що більше не буде президентом Російської Федерації. Це один з ключових пунктів у сьогоднішній заяві.

Розпуск уряду запускає перепідтвердження лояльності до Путіна різних гравців, які будуть претендувати на посилення своїх повноважень в рамках формування нової конструкції.

Путін вирішив перероздати карти і контролювати цей процес. Тобто перехопити деструкцію.

Ймовірно, через те, що уряд не був проінформований, а знав лише Медведєв, це була і перевірка на лояльність, і за це прем’єр отримує підвищення.

Цілком ймовірно, що таким чином він стає першим претендентом на посаду президента після Путіна. А Путін буде готуватись на посаду спікера парламенту.

Будуть цапи-відбувайли зі старого уряду і будуть зміни в Конституції з розширення прав для самоврядування і фінансово-промислових груп, щоб знизити градус напруження.

Він створює ілюзію того, що можуть відбутись зміни. Відповідно, радикалізовувати те напруження, яке існує в суспільстві, не варто, бо ще кілька років, і ви побачите, що повноважень буде більше.

Наступний уряд, наймовірніше, прийде вже на оновлену Конституцію і матиме інші повноваження. Це буде слабкий Кабмін, якому роздадуть функціональні посади, що відображатимуть транзитний варіант розподілу сил до президентських виборів в Росії.

Спілкувалась Лілія Ященко