Правительство РФ – высший исполнительный орган государственной власти в масштабах всей страны.

Правительство состоит из председателя, его заместителей и федеральных министров.

Формирования правительства РФ

Председатель правительства назначается президентом РФ с согласия Госдумы, освобождается от должности также президентом РФ.

Заместители и федеральные министры назначаются на должность президентом РФ. Особенность российского правительства – его беспартийный характер.

Решающее влияние на формирование правительства оказывает беспартийный президент РФ, формируя его по профессиональному, а не по партийно-коалиционному принципу.

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Учитывая двойную политическую ответственность правительства и место президента в системе разделения властей, можно определить форму правления РФ как смешанную (президентско-парламенсткую, полупрезидентскую) республику.

Во время послания Владимир Путин объявил о подготовке конституционной реформы, но о судьбе кабинета министров ничего не сказал. Сразу после этого правительство во главе с Дмитрием Медведевым собрались на совещание – заранее эту встречу не анонсировали.

Президент России Владимир Путин хочет закрепить приоритет конституции РФ над международными решениями.

Также он предложил закрепить в Конституции РФ:

расширение полномочий парламента в назначении правительства; статус президентской республики и так далее;

запрет депутатам, чиновникам и судьям иметь иностранное гражданство;

норму о том, что минимальная зарплата не может быть ниже прожиточного минимума.

Российский президент призвал провести референдум по изменениям в Конституцию.

Напомним, Дмитрий Медведев после послания президента РФ Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. До формирования нового правительства Медведев также останется исполняющим обязанности премьер-министра.