Уряд РФ – вищий виконавчий орган державної влади у масштабах всієї країни.

Уряд складається з голови, його заступників і федеральних міністрів.

Формування уряду РФ

Голова уряду РФ призначається президентом за згодою Держдуми.

Пропозицію про кандидатуру голови уряду вносять не пізніше двох тижнів після відставки попереднього уряду РФ або протягом тижня з дня відхилення кандидатури Держдумою.

Представлену президентом РФ кандидатуру Держдума розглядає протягом тижня з дня внесення пропозиції.

Якщо Держдума тричі відхилила представлених кандидатур голови уряду РФ, його призначає президент. При цьому він розпускає Держдуму і призначає нові вибори.

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Не пізніше ніж за тиждень після призначення на посаду голова уряду РФ представляє президенту пропозиції про структуру федеральних органів виконавчої влади.

Голова уряду також пропонує президенту РФ кандидатури на посади своїх заступників і федеральних міністрів.

Під час послання Володимир Путін оголосив про підготовку конституційної реформи, але про долю кабінету міністрів нічого не сказав. Одразу після цього уряд на чолі з Дмитром Медведєвим зібрали на нараду — заздалегідь цю зустріч не анонсували.

Крім інших змін до Конституції, Путін запропонував розширити повноваження парламенту у призначенні уряду.

Нагадаємо, Дмитро Медведєв після послання президента РФ Федеральним зборам заявив, що уряд у повному складі йде у відставку. До формування нового уряду Медведєв також залишиться виконуючим обов’язки прем’єр-міністра.

Джерело: Конституція РФ