PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Россия

Научим тебя Родину любить: в России избили оператора, который говорил о цензуре на ТВ

В Москве неизвестные мужчины жестоко избили бывшего оператора ВГТРК Леонида Кривенкова, который дал интервью иностранным журналистам о политической цензуре и коррупции в компании.

По словам Кривенкова, когда он возвращался с прогулки, у выхода из парка его подстерегли двое молодых людей с собакой и, набросившись сзади, повалили его на землю и начали бить ногами.

– Гнида, мы научим тебя Родину любить. Пятая колонна, мы вас будем убивать, – кричали нападавшие.

Оператору удалось схватить одного из нападавших за ногу и повалить на землю. В этот момент подбежали прохожие. Увидев их, преступники скрылись.

– Один из них прокричал мне: Это тебе последнее предупреждение, – сказал Кривенко.

Читайте: Привязалась, как навозная муха: Геращенко о пропагандистке Скабеевой в ПАСЕ

Врачи диагностировали у мужчины сильный ушиб грудной клетки и закрытый перелом костей носа.

В января 2019 года Кривенков рассказал об известных случаи фальсификаций и цензуры и дал несколько интервью иностранным журналистам, работающим в Москве. Также оператор участвовал в работе оппозиционного Форума свободной России.

Напомним, российская пропагандистка Ольга Скабеева позвонила якобы президенту Украины Владимиру Зеленскому. Однако глава государства тактично отказал ей в разговоре.

Фото: Leonid Krivenkov

Источник: Радио Свобода

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка