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Отказал в интервью – Скабеева якобы дозвонилась до Зеленского

Российская пропагандистка Ольга Скабеева якобы дозвонилась до президента Украины Владимира Зеленского. Однако украинский лидер отказался с ней говорить.

Отказал в интервью – Скабеева якобы дозвонилась до Зеленского

Российская пропагандистка Ольга Скабеева позвонила якобы президенту Украины Владимиру Зеленскому. Однако глава государства тактично отказал ей в разговоре.

Она извинилась за то, что беспокоит его. В трубке можно услышать хриплый голос, характерный для Зеленского, но с так называемым московским акцентом.

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На втором конце линии, скорее всего, был человек, имитирующий его голос президента Украины.

– Вы сейчас на громкой связи. Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы, потому что думаю, мало ли у кого что случилось и произошло. Но так как у вас, я так понимаю, ничего не случилось и не произошло, ни с вашими близкими, ни с родными, я тогда, извините, продолжу общение со своими коллегами, – заявил якобы украинский гарант и положил трубку.

После чего Скабеева, с присущей ей лестью в адрес Украины, начала хвалить Зеленского за тактичность и деликатность.

Ранее Факты ICTV писали, что на народного депутата Украины Илью Киву набросились российские пропагандисты при разговоре с ним в прямом эфире на РосТВ.

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