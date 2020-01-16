Навчимо тебе Батьківщину любити: у Росії побили оператора, який говорив про цензуру на ТБ

У Москві невідомі чоловіки жорстко побили колишнього оператора ВДТРК Леоніда Кривенкова, який дав інтерв’ю іноземним журналістам про політичну цензуру і корупцію в компанії.

За словами Кривенкова, коли він повертався з прогулянки, біля виходу з парку його підстерегли двоє молодих людей з собакою і, накинувшись ззаді, повалили його на землю і почали бити ногами.

– Гнидо, ми навчимо тебе Батьківщину любити. П’ята колоно, ми вас будемо вбивати, – кричали нападники.

Оператору вдалося схопити одного з нападників за ногу і повалити на землю. У цей момент підбігли перехожі. Побачивши їх, злочинці втекли.

– Один з них прокричав мені: Це тобі останнє попередження, – сказав Кривенко.

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Лікарі діагностували у чоловіка сильне забиття грудної клітини та закритий перелом кісток носа.

У січні 2019 року Кривенков розповів про відомі випадки фальсифікацій і цензури і дав кілька інтерв’ю іноземним журналістам, які працюють в Москві. Також оператор брав участь в роботі опозиційного Форуму вільної Росії.

Нагадаємо, російська пропагандистка Ольга Скабєєва зателефонувала нібито президенту України Володимиру Зеленському. Однак глава держави тактовно відмовив їй у розмові.

Фото: Leonid Krivenkov