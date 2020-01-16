Рішення про затримку військової допомоги Україні порушило закон – Рахункова палата США

Рішення Білого дому про замороження військової допомоги Україні у розмірі близько $214 млн визнали таким, що порушує закон США.

Такого висновку дійшла Рахункова палата США у своєму звіті.

– Сумлінне виконання закону не дозволяє президенту підміняти власними політичними пріоритетами ті, які Конгрес втілив у законі, – йдеться у звіті Рахункової палати США.

Читайте: Україна отримає від США у 2020 році $698 млн допомоги – Єльченко

Кілька свідків у справі щодо імпічменту президента США Дональда Трампа говорили, що глава держави віддав наказ про затримання військової допомоги, якої так потребувала Україна.

З представниками оборонного відомства США щодо зазначеного питання зв’язалися вже через півтори години після того, як Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

До слова, у ЗМІ Сполучених Штатів з’явилися повні версії документів щодо затримки військової допомоги Україні, які підтверджують те, що Трамп віддав наказ щодо утримання фінансів.

Джерело: Politico