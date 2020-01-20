Авиакатастрофа МАУ: суд Ирана требует немедленно выплатить компенсации

Председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси заявил, что власти страны должны выполнить свои обязательства перед семьями жертв авиакатастрофы самолета МАУ.

По его словам, Верховный суд страны требует, чтобы власти Ирана незамедлительно выплатили компенсации семьям погибших.

– Необходимо незамедлительно выплатить компенсации родственникам погибших в результате катастрофы украинского лайнера, – сказал Раиси.

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Председатель Верховного суда Ирана добавил, что представители судебных властей страны провели телефонный разговор с семьями всех иранцев, которые погибли в результате авиакатастрофы в Тегеране.

К слову, глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что черные ящики самолета МАУ отправят в Украину.

Информацию с них пока не прочитали в Иране.

Источник: Tasnim