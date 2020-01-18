Катастрофа МАУ в Иране: черные ящики будут отправлены в Украину

Глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар сообщил, что черные ящики авиалайнера МАУ, который был сбит иранскими войсками, будут отправлены в Украину.

По его словам, он неоднократно проводил встречи с украинскими экспертами.

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Информация из черных ящиков не прочитали в Иране и отправят в Украину.

Резайефар отметил, что ящики попытаются проанализировать в Киеве с помощью Франции, Канады и США. Если не получится, тогда их передадут Франции.

Ранее Факты ICTV писали, что 15 января Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины отправили в Иран запрос о выдаче Киеву бортовых самописцев с самолета МАУ, который сбили иранские военные.

Источник: Tasnim news