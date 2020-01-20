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Авіакатастрофа МАУ: суд Ірану вимагає негайно виплатити компенсації

Голова Верховного суду Ірану Ебрахім Раїсі заявив, що влада країни повинна виконати свої зобов’язання перед сім’ями жертв авіакатастрофи літака МАУ.

За його словами, Верховний суд країни вимагає, щоб влада Ірану негайно виплатила компенсації сім’ям загиблих.

– Необхідно негайно виплатити компенсації родичам загиблих у результаті катастрофи українського лайнера, – сказав Раїсі.

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Голова Верховного суду Ірану додав, що представники судової влади країни провели телефонну розмову з сім’ями всіх іранців, які загинули у результаті авіакатастрофи в Тегерані.

До слова, глава відділу розслідування подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаєфар заявив, що чорні ящики літака МАУ відправлять в Україну.

Інформацію з них наразі не прочитали в Ірані.

Джерело: Tasnim

Фото: Getty Images

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