Іран оприлюднив звіт розслідування катастрофи літака МАУ – Bloomberg

Український літак Boeing 737 був збитий 8 січня з північного боку двома ракетами класу земля-повітря близького радіусу дії Тор-М1 через три хвилини після зльоту.

Таку інформацію оприлюднила Організація цивільної авіації Ірану.

– Літак вилетів із Тегерана о 6.12 ранку за місцевим часом і втратив зв’язок із авіадиспетчером на висоті 2 469 метрів. Літак зник із допоміжного радара о 6.15 та з головних систем спостереження о 6.18 ранку.

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Згідно зі звітом, вилучений реєстратор польоту і бортовий самописець є одними з найбільш передових пристроїв у світі. В Ірану немає коштів для декодування цих пристроїв.

Французькі та американські агентства з розслідування авіаційних подій відмовилися відправити в Іран необхідне обладнання для розшифровки чорних скриньок.

Раніше Іран заявив, що перевірить, чи може Україна розшифрувати чорні скриньки.