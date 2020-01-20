Катастрофа самолета МАУ: Иран проверит, может ли Украина расшифровать черные ящики

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил в Киеве со специальным представителем президента Республики Иран Мохаммадом Эслами детали расследования сбивания самолета МАУ в Тегеране.

– Мы уже никогда не сможем вернуть родителей, детей, родных их семьям. Единственное, что мы можем им дать, – это справедливость. А справедливость состоит в правде. Я обещал родным и близким погибших, я обещал народу Украины, что истина будет установлена. Мы должны знать, что произошло, – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский констатировал, что в вопросе выяснения обстоятельств трагедии иранская сторона придерживалась большинства договоренностей.

Глава государства отдельно акцентировал внимание на необходимости обеспечения дальнейшего эффективного расследования авиакатастрофы.

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Ожидается прибытие в Украину группы представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями нашей страны для расшифровки черных ящиков.

Стороны согласились, что все остатки самолета, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены в Украину.

Также поднимался вопрос компенсации близким и родным погибших в авиакатастрофе и создания совместной следственной группы.

Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.