В Давосі відкривається ювілейний Всесвітній економічний форум

Цього року головною темою 50-го Всесвітнього економічного форуму у Давосі, який пройде з 21 до 24 січня, стане Стейкхолдери для згуртованого і стійкого миру.

Вона має розширити тезис професора Клауса Шваба про капіталізм стейкхолдерів, в якому компанії дбають не лише про те, щоб отримувати прибуток, але й про соціальні та економічні питання у всіх країнах, в яких працюють.

Ключові питання форуму поділені на шість груп:

економіка;

екологія;

технології;

суспільство;

промисловість;

геополітика.

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На Всесвітній економічний форум у Давосі мають приїхати лідери 53 країн світу, серед яких президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте, канцлер Австрії Себастьян Курц та президент США Дональд Трамп.

Минулого року він не зміг приїхати на економічний форум через шатдаун. У 2020 році він взяв із собою міністра фінансів США Стівена Мнучіна, міністра торгівлі Вілбура Роса, Джареда Кушнера та Іванку Трамп.

Також Всесвітній економічний форум мають завітати глави таких міжнародних організацій як ООН, НАТО, Інтерпол, ВООЗ тощо.

Прибуде на форум і новий керівник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. Крістін Лагард також приїде, але вже як глава Європейського центрального банку.

Україну на форумі також представлятимуть прем’єр-міністр Олексій Гончарук, підприємець та меценат Віктор Пінчук, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, виконавчий директор Центру протидії корупції Дар’я Каленюк.

Крім того, на Всесвітній економічний форум мають приїхати народні депутати від фракцій Голос і Слуга народу.

23 січня відбудеться Український сніданок в Давосі, який організовує Фонд Віктора Пінчука.

На ньому очікується виступ Олексія Гончарука. Також в рамках Українського сніданку відбудеться дискусія за участю співзасновника Carlyle Group Девіда Рубенштейна, професора економіки Єльського університету Роберта Шиллера, виконавчого директора General Atlantic Білла Форда, головного виконавчого директора Jigsaw Джареда Коена та українського режисера Олега Сенцова.

До слова, Всесвітній економічний форум назвав одними з найсерйозніших загроз для світової економіки кліматичні катастрофи.