Ви не хочете говорити, але я не перестану! Тунберґ виступила у Давосі

Кліматична активістка Ґрета Тунберґ взяла участь у дискусії на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, під час якої вкотре звернула увагу на проблеми, пов’язані зі зміною клімату.

За її словами, кліматичні загрози дійсно у центрі уваги світу, оскільки це питання часто порушує молодь.

– З іншого боку, майже нічого не було зроблено, адже викиди діоксиду вуглецю не зменшилися. Проте це одна з тих речей, яких ми хотіли б досягти, – сказала активістка.

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Вона вважає, що до кліматичних загроз потрібно ставитися, як до світової кризи, інакше їх не зможуть подолати.

Тунберґ додала, що щорічно глобальні викиди діоксиду вуглецю становлять близько 42 гігатонн.

– З минулого літа я не перестаю повторювати ці цифри майже у кожній своїй промові, проте, мені здається, що я жодного разу не побачила, щоб ЗМІ або високопосадовці розповідали про це, чи про те, що це означає. Я знаю, що ви не хочете говорити про це, але я не перестану повторювати ці цифри, доки ви не почнете про них повідомляти, – підсумувала активістка.

До слова, у 2019 році журнал Time назвав Ґрету Тунберґ людиною року.