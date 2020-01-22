Starbucks закликав клієнтів пити каву без молока

Мережа кав’ярень Starbucks, яка, за даними Всесвітнього фонду дикої природи, в 2018 році викинула в атмосферу 16 млн т парникових газів, планує наполовину скоротити ці показники протягом наступних 10 років.

21% таких викидів пов’язані з напоями з молоком.

У компанії хочуть підштовхнути споживачів обирати молоко, виготовлене з мигдалю, кокосових горіхів, сої або вівса, виробництво якого є більш екологічним, ніж звичайного молока. У Північній Америці від 15% до 20% клієнтів Starbucks уже обирають такі варіанти.

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Заради екології Starbucks також розгляне можливість додавання у меню страв із м’ясом на рослинній основі. Крім того, мережа кав’ярень почне тестувати стакани, які можна буде переробити.

Нагадаємо, 17-річна шведська екоактівістка Ґрета Тунберґ заявила у Давосі, що люди тепер “загалом усвідомлюють” ризики зміни клімату та глобального потепління.

При цьому, виступаючи на панелі з іншими молодими активістами, вона додала:

– З іншого боку, майже нічого не було зроблено.

Джерело: Fortune