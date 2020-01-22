В РФ пассажирку рейса из Китая госпитализировали с подозрением на коронавирус

Из аэропорта российского Хабаровска ночью была госпитализирована пассажирка из Китая. Ее отвезли в больницу с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщила начальник пресс-службы аэропорта Анастасия Хаустова.

– Роспотребнадзор сейчас встречает все самолеты в аэропорту, из ночного рейса из Харбина 21 января госпитализировали одну женщину с высокой температурой, отвезли в больницу по подозрению на смертельный коронавирус. Вроде диагноз не подтвердили, но это неточная информация, – сообщили в аэропорту.

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Ранее из-за вируса в Китае владелец Louis Vuitton потерял звание самого богатого человека мира.

Источник: Сибирь.Реалии