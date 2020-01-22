У РФ пасажирку рейсу з Китаю госпіталізували з підозрою на коронавірус

З аеропорту російського Хабаровська вночі була госпіталізована пасажирка з Китаю. Її відвезли до лікарні через підозру на коронавірус.
Про це повідомила начальник прес-служби аеропорту Анастасія Хаустова.
– Росспоживнагляд зараз зустрічає всі літаки в аеропорту, з нічного рейсу з Харбіна 21 січня госпіталізували одну жінку з високою температурою, відвезли до лікарні через підозру на смертельний коронавірус. Начебто діагноз не підтвердили, але це неточна інформація, – повідомили в аеропорті.
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Раніше через вірус у Китаї власник Louis Vuitton втратив звання найбагатшої людини світу.
Джерело: Сибір.Реалії
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