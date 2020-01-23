Теперь Сингапур и Вьетнам – коронавирус зафиксировали в восьми странах

В Сингапуре, Вьетнаме та Саудовской Аравии зафиксировали первые случаи заболевания коронавирусом.

Таким образом восемь стран подтвердили фиксацию коронавируса: Китай, Таиланд, Южная Корея, Тайвань, Вьетнам, Сингапур, Япония, Саудовская Аравия.

Замминистра здравоохранения Вьетнама Нгуен Чыонг Шон заявил, что в стране зафиксированы два первых случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV. Речь идет о двух гражданах Китая – отца и сына, прибывших во Вьетнам в составе туристической группы из Уханя.

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В Сингапуре заболел 66-летний гражданин Китая, прилетевший из Гуанчжоу 20 января вместе с семьей. Сейчас он находится в Главном госпитале, его изолировали от других пациентов.

Также первый случай заражения зафиксировали в Саудовской Аравии. Там его обнаружили у медсестры из Индии.

К слову, на заседании чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения 22 января решили не объявлять чрезвычайное положение из-за эпидемии смертельного коронавируса 2019-nCoV.

Источник: moh.gov.vn, Bloomberg

Фото: moh.gov.vn