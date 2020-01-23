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Факти / Світ

Тепер Сінгапур і В’єтнам – коронавірус зафіксували у восьми країнах

У Сінгапурі, В’єтнамі та Саудівської Аравії зафіксували перші випадки захворювання коронавіруса.

Так, вісім країн підтвердили фіксацію коронавірусу: Китай, Таїланд, Південна Корея, Тайвань, В’єтнам, Сінгапур, Японія, Саудівська Аравія.

Заступник міністра охорони здоров’я В’єтнаму Нгуєн Чіонг Шон заявив, що в країні зафіксовано два перші випадки зараження новим коронавірусом 2019 nCoV. Йдеться про двох громадян Китаю – батька та сина, які прибули до В’єтнаму в складі туристичної групи з Уханю.

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У Сінгапурі захворів 66-річний громадянин Китаю, який прилетів з Гуанчжоу 20 січня разом з сім’єю. Зараз він знаходиться в Головному госпіталі, його ізолювали від інших пацієнтів.

Також перший випадок зараження зафіксували в Саудівській Аравії. Там його виявили у медсестри з Індії.

До слова, на засіданні надзвичайного комітету Всесвітньої організації охорони здоров’я 22 січня вирішили не оголошувати надзвичайний стан через епідемію смертельного коронавірусу 2019 nCoV.

Джерело: moh.gov.vn, Bloomberg

Фото: moh.gov.vn

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