PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Великобритания исключила трезуб из учебника про экстремистов

Полиция Великой Британии признала, что ошибочно внесла украинский трезуб в антитеррористическое пособие. В посольстве заверили, что правоохранители удалят трезубец из учебного документа.

– Мы имеем тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами и не намерены никого обидеть.

Мы встретились с представителями МИД Великобритании и посольства Украины, и решили убрать украинский трезубец из справочника знаков и символов, – говорится в заявлении контртеррористического управления британской полиции.

Читайте: Великобритания о скандале с украинским трезубцем: Сожалеем по поводу обиды

Посольство Украины в Великобритании отметило роль дипломатов в достижении этого решения.

– В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия, – говорится в сообщении посольства.

Напомним, в Великобритании в рамках кампании против экстремизма полиция разослала медицинским работникам и преподавателям пособие о борьбе с терроризмом. В нем упоминается государственный герб Украины и символ ВСУ – тризуб.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка