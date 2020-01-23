Великобритания исключила трезуб из учебника про экстремистов

Полиция Великой Британии признала, что ошибочно внесла украинский трезуб в антитеррористическое пособие. В посольстве заверили, что правоохранители удалят трезубец из учебного документа.

– Мы имеем тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами и не намерены никого обидеть. Мы встретились с представителями МИД Великобритании и посольства Украины, и решили убрать украинский трезубец из справочника знаков и символов, – говорится в заявлении контртеррористического управления британской полиции.

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Посольство Украины в Великобритании отметило роль дипломатов в достижении этого решения.

– В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия, – говорится в сообщении посольства.

У відповідь на численні звернення українців та за результатами роботи українських дипломатів, британська поліція ухвалила рішення видалити Державний герб України з антитерористичного посібника. Дякуємо всім за небайдужість! Слава Україні!

Роз’яснення тутhttps://t.co/W7zqYqWqJZ pic.twitter.com/LIbNNfR9mb — Ukraine’s Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 23, 2020

Напомним, в Великобритании в рамках кампании против экстремизма полиция разослала медицинским работникам и преподавателям пособие о борьбе с терроризмом. В нем упоминается государственный герб Украины и символ ВСУ – тризуб.