Велика Британія вилучила тризуб із підручника про екстремістів

Поліція Великоі Британії визнала, що помилково внесла український тризуб до антитерорестичного посібника. У посольстві запевнили, що правоохоронці видалять тризуб з навчального документа.

– Ми маємо тісні робочі стосунки з нашими українськими партнерами та не мали наміру нікого образити. Ми зустрілися з представниками МЗС Британії і посольства України, та вирішили прибрати український тризуб з довідника знаків і символів, – йдеться у заяві контртерористичного управління британської поліції

Посольство України у Великій Британії відзначило роль дипломатів у досягненні цього рішення.

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– У відповідь на численні звернення українців та за результатами роботи українських дипломатів, британська поліція ухвалила рішення видалити Державний герб України з антитерористичного посібника, – сказано у повідомленні посольства.

У відповідь на численні звернення українців та за результатами роботи українських дипломатів, британська поліція ухвалила рішення видалити Державний герб України з антитерористичного посібника. Дякуємо всім за небайдужість! Слава Україні!

Роз’яснення тутhttps://t.co/W7zqYqWqJZ pic.twitter.com/LIbNNfR9mb — Ukraine’s Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 23, 2020

Нагадаємо, у Великій Британії в рамках кампанії проти екстремізму поліція розіслала медичним працівникам та викладачам посібник про боротьбу з тероризмом. У ньому згадується державний герб України та символ ЗСУ – тризуб.