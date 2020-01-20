Британия о скандале с украинским трезубцем: Сожалеем по поводу обиды

В Великобритании прокомментировали включение трезубца в список террористических символов в руководстве по противодействию экстремизму, который распространили британские правоохранительные органы.

– Мы осознаем и сожалеем по поводу обиды, причиненной появлением украинского тризуба в наглядном пособии британской полиции. Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что многие символы, приведенные в нем, не представляют интерес в борьбе с терроризмом, – говорится в заявлении посольства Великобритании в Киеве.

Лондон подчеркнул, что британские власти глубоко уважают официальные символы украинской государственности, в частности Государственные Флаг, Герб и Гимн Украины.

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– Мы признаем, что тризуб как главный элемент Государственного Герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины, – отметил спикер британского правительства.

Напомним, ранее в Великобритании в рамках кампании против экстремизма полиция разослала медицинским работникам и преподавателям пособие о борьбе с терроризмом. В нем упоминается государственный герб Украины и символ ВСУ – тризуб.