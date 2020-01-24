В Японии второй человек заразился коронавирусом

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сообщило о втором случае заболевания новым вирусом. По данным ведомства, больным является 40-летний гражданин Китая, который недавно вернулся из китайского города Ухань.

Чиновники уверяют, что причин для паники нет, пока они рекомендуют носить медицинские маски и тщательно мыть руки.

Первый случай заражения коронавируса в Японии обнаружили 16 января.

По официнйнимы данным, число больных пневмонией, что вызывается новым типом коронавируса, в Китае достигло 830 человек, еще 25 человек погибли.

Первый случай заражения коронавируса был зарегистрирован 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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Исполнительный директор Коалиции по инновациям для предотвращения эпидемий (CEPI) Ричард Гатчетт заявил, что клинические испытания вакцин против коронавируса, вероятно, проведут летом.



К слову, на заседании чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения 22 января решили не объявлять чрезвычайное положение из-за эпидемии смертельного коронавируса 2019-nCoV.

Источник: Yomiuri Shimbun