У Японії друга людина заразилася коронавірусом

Міністерство охорони здоров’я, праці і добробуту Японії повідомило про другий випадок захворювання новим вірусом. За даними відомства, хворим є 40-річний громадянин Китаю, який недавно повернувся з китайського міста Ухань.

Чиновники запевняють, що причин для паніки немає, наразі вони рекомендують носити медичні маски і ретельно мити руки.

Перший випадок зараження коронавірусом в Японії виявили 16 січня.

За офіцінйними даними, число хворих на пневмонію, що викликається новим типом коронавірусу, в Китаї досягло 830 чоловік, ще 25 людей загинули.

Перший випадок зараження коронавірусом було зареєстровано 31 грудня 2019 року в китайському місті Ухань.

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Виконавчий директор Коаліції з інновацій для запобігання епідеміям (CEPI) Річард Гатчетт заявив, що клінічні випробування вакцин проти коронавірусу, ймовірно, проведуть влітку.

До слова, на засіданні надзвичайного комітету Всесвітньої організації охорони здоров’я 22 січня вирішили не оголошувати надзвичайний стан через епідемію смертельного коронавірусу 2019 nCoV.

Джерело: Yomiuri Shimbun