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Факты / Мир

В США отказались принимать китайских школьников из-за распространения коронавируса

Китайских школьников, прибывших по программе обмена в Вашингтон отказались принимать из-за распространения коронавируса, поэтому средняя школа отменила двухнедельный визит 21 школьника.

Ученики из китайской провинции Ичанг прибыли самолетом в Нью-Йорк и должны были автобусом доехать до школы Лонгфеллоу в округе Феирфакс, где их ждали американские семьи, чтобы дети жили в них в течение двух недель по программе обмена.

Однако директор школы заявил, что здоровье и безопасность учащихся и персонала остаются первоочередной задачей для них.

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– Хотя чиновники из управления здравоохранения считают, что риск передачи заболевания новым коронавирусам от китайских учеников очень низкий, мы считаем нужным изменить планы, – отметил директор.

Группу детей из Китая поселят в местном отеле. При этом в администрации учебного заведения заверили, что ищут способы, как обеспечить виртуальную коммуникацию с иностранными учащимися.

Коронавірус

К слову, на заседании чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения 22 января решили не объявлять чрезвычайное положение из-за эпидемии смертельного коронавируса 2019-nCoV.

Источник: The Washington Post

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