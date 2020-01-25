Помощник президента России Владислав Сурков ушел с должности. По словам директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, решение уйти с госслужбы было принято из-за изменения курса в украинском направлении.
Он также сообщил, что Сурков обещал рассказать о причинах своего решения и о дальнейших планах через месяц.
По информации главного редактора Эха Москвы Алексея Венедиктова, украинским направлением в администрации президента вместо Владислава Суркова займется бывший вице-премьер Дмитрий Козак.
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К слову, Владислав Сурков занимал должность помощника президента России с 20 сентября 2013 года и до сих пор.
В 2008-2011 годах он был первым заместителем руководителя администрации президента. В 2011-2013 годах Власдислав Сурков работал в правительстве, занимая должность заместителя премьер-министра.