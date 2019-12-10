Бросил бумаги и кричал: Аваков рассказал о срыве у Суркова в Париже

Глава МВД Арсен Аваков рассказал, как помощник президента РФ Владислав Сурков на переговорах в Париже вел себя эмоционально.

Помощник президента РФ Владислав Сурков запомнился во время встречи в нормандском формате своим эмоциональным поведением.

– У господина Суркова сдали нервы, – рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, который принял участие в переговорах в расширенном составе, вместе с делегациями.

Глава МВД рассказал, что Сурков швырял на стол бумаги и кричал: “Мы так не договаривались”. Как обьяснил Аваков, Кремль предложил и дальше разводить войска, что Киев назвал ерундой.

– Куда разводить? В Марьинке? Где каждый метр полит кровью. И отвод означает сдачу наших позиций на километры. Или в Широкино, где мы стали так, чтобы Мариуполь обезопасить? Это ерунда, – сказал Аваков.

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При этом Киев выступает за гуманитарные коридоры, добавил он.

– Мы не собираемся быть доминионом России, на первом месте – украинские интересы. А дальше мы готовы с уважением относиться ко всем, – заявил министр.

Напомним, за всеми новостями, связанными с нормандской встречей 9 декабря Факты ICTV следили онлайн.