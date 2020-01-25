Помічник президента Росії Владислав Сурков пішов з посади. За словами директора Центру політичної кон’юнктури Олексія Чеснакова, рішення піти з держслужби було ухвалене через зміни курсу в українському напрямі.

Він також повідомив, що Сурков обіцяв розповісти про причини свого рішення і про подальші плани через місяць.

За інформацією головного редактора Еха Москви Олексія Венедиктова, українським напрямом в адміністрації президента замість Владислава Суркова займеться колишній віце-прем’єр Дмитро Козак.

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До слова, Владислав Сурков обіймав посаду помічника президента Росії з 20 вересня 2013 року і дотепер.

У 2008-2011 роках він був першим заступником керівника адміністрації президента. У 2011-2013 роках Власдислав Сурков працював в уряді, обіймаючи посаду заступника прем’єр-міністра.