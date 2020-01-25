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Факты / Мир / Россия

Указа об отставке Суркова еще нет – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что указа об отставке Владислава Суркова нет.

Он также опроверг информацию об изменении курса России по украинскому направлению. Ранее СМИ сообщали, что именно это является причиной отставки Владислава Суркова, который с 2013 года занимается вопросами урегулирования ситуации на Донбассе с российской стороны.

Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления отражают точку зрения только тех, кто об этом говорит.

Сам Владислав Сурков пока никак не комментирует эту информацию. Но в Кремле подтвердили, что он подал прошение об отставке.

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Напомним, ранее стало известно, что помощник президента России Владислав Сурков ушел с должности. Некоторые российские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что его место в администрации президента может занять бывший вице-премьер Дмитрий Козак.

Источник: Эхо Москвы

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