Указу про відставку Суркова ще немає – Пєсков

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що указу про відставку Владислава Суркова немає.

Він також заперечив інформацію щодо зміни курсу Росії в українському напрямі. Раніше ЗМІ повідомляли, що саме це є причиною відставки Владислава Суркова, який з 2013 року займається питаннями врегулювання ситуації на Донбасі з російського боку.

Дмитро Пєсков зазначив, що подібні заяви відображають точку зору тільки тих, хто про це говорить.

Сам Владислав Сурков поки ніяк не коментує цю інформацію. Але у Кремлі підтвердили, що він подав прохання про відставку.

«Указа по отставке Суркова еще нет» – Эху Москву пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — Алексей Венедиктов (@aavst) January 25, 2020

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що помічник президента Росії Владислав Сурков пішов з посади. Деякі російські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що його місце в адміністрації президента може зайняти колишній віце-прем’єр Дмитро Козак.

Джерело: Ехо Москви