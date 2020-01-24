Зеленский и Путин могут договориться о встрече в любой момент – Песков

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин могут договориться о встрече в любой момент.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что между главами государств налажено достаточно конструктивный рабочий контакт. Дмитрий Песков также ответил на вопрос, возможна ли встреча двух президентов до следующего саммита в нормандском формате, который может состояться в апреле.

Он отметил, что таких планов пока нет.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский не исключал возможности встретиться с Владимиром Путиным во время своего визита в Израиль.

Но Дмитрий Песков заявил, что встречи 23 января не было из-за того, что президент Украины в последний момент отменил свой приезд на Всемирный форум Холокоста, на котором присутствовал российский президент.