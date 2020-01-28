Правительство РФ назначило “куратора” Крыма

Новоназначенный российский премьер-министр Михаил Мишустин назначил своего вице-премьера Марата Хуснуллина “куратором” в незаконно аннексированной Крыму.

Так называемый “голова” оккупированного полуострова Сергей Аксенов уже поговорил с Хуснуллиным и в течение недели должен встретиться с ним.

– Я уже говорил с премьер-министром Мишустиным, мы договорились, что куратором Крыма будет Марат Хуснуллин. Решение принято, я уже поговорил с ним тоже, на этой неделе будет рабочая встреча, связанная с уточнением плана действий, – прокомментировал Аксенов.

Сам Хуснуллин уроженец республики Татарстан. В госорганах работает с 1999 года и почти десять лет он был главой Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана.

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С 2010 года работал в Москве на должности заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства.

Напомним, 15 января Дмитрий Медведев после послания президента РФ Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

16 января предложение Путина касательно назначения Михаила Мишустина премьер-министром поддержала Госдума РФ.