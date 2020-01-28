Уряд РФ призначив “куратора” Криму

Новопризначений російський прем’єр-міністр Михайло Мішустін призначив свого віце-прем’єра Марата Хуснулліна “куратором” в незаконно анексованому Криму.

Так званий “голова” окупованого півострова Сергій Аксьонов уже поговорив із Хуснулліним й упродовж тижня має зустрітися з ним.

– Я вже говорив з прем’єр-міністром Мішустіним, ми домовилися, що куратором Криму буде Марат Хуснуллін. Рішення ухвалене, я вже поговорив із ним теж, цього тижня буде робоча зустріч, пов’язана з уточненням плану дій, – прокоментував Аксьонов.

Сам Хуснуллін уродженець республіки Татарстан. У держорганах працює з 1999 року і майже десять років він був очільником Міністерства будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства Татарстану.

Читайте: У Росії представили новий уряд: хто зберіг посаду (СПИСОК)

З 2010 року працював у Москві на посаді заступника мера з питань містобудівної політики і будівництва.

Нагадаємо, 15 січня Дмитро Медведєв після послання президента РФ Федеральним зборам заявив, що уряд в повному складі йде у відставку.

Уряд РФ подав у відставку відповідно до 117 статті Конституції Росії. 16 січня пропозиція Путіна щодо призначення Михайла Мішустіна прем’єр-міністром підтримала Держдума РФ.