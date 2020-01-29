Давос 2020: главные итоги форума и чем удивила Украина

Социальное неравенство и климатические изменения – более благородных тем для дискуссии не придумаешь. Но действительно ли миллиардеры и влиятельные люди планеты готовы решать эти проблемы в ущерб своим бизнес-интересам?

Особым этот вопрос стал для нынешнего форума. Ведь одной из его хедлайнеров была Грета Тунберг – юная шведская эко-активистка, которую в прошлом году журнал Time назвал человеком года. Она показательно прошла расстояние от железнодорожной станции до горнолыжного курорта пешком. А поддержать ее приехали сотни активистов.

Скептическое отношение Трампа и юношеский максимализм Тунберг – их заочный спор и разные взгляды на климатические изменения стали одной из самых обсуждаемых тем нынешнего форума. Речь американского президента была больше похожа на предвыборную. Но, очевидно, чтобы быть в тренде, он заявил: США присоединятся к инициативе по высадке триллиона деревьев. Эко-активистка ответила, что этого недостаточно. Трамп назвал ее очень сердитой девушкой и пророчицей апокалипсиса.

Читайте: Она кто? Министр финансов США в Давосе посоветовал Грете Тунберг учиться

Нынешний форум продемонстрировал конфликт мировоззрений и традиционно прошел под аккомпанемент протестов. Не только экологических, но и антиглобалистических. В этом году наиболее мятежным стал город Берн. Как бы то ни было, в Давосе собрались 119 миллиардеров, главы государств и правительств, эксперты, лидеры мнений и общественные активисты из более чем ста стран мира.

США и Иран на пороге войны, массовые пожары в Австралии и Амазонии разрушают легкие планеты, глобальный терроризм, как бы с ним не боролись, никуда не исчезает. Но положительные новости тоже есть. Достигнутые соглашения по Brexit и прекращению американо-китайской торговой войны снизили шансы на новый глобальный экономический кризис, который эксперты предсказывали все последний год.

Капитализм умер, – шокировал публику в Давосе известный американский миллиардер Марк Бениоф. Если бизнес будет заботиться только о прибыли акционеров, а не интересах общества – мир обречен. Было бы утопией считать, что можно преодолеть социальное неравенство, но его по крайней мере можно сократить. Это наглядно доказали скандинавские страны.

Удастся ли сделать это всему остальному миру – вопрос, который вызвал немало споров. Их традиционно сбалансировала компромиссная Ангела Меркель. Канцлер призвала во всех обсуждаемых темах Давоса искать точки соприкосновения между поколениями и не поддаваться эмоциям.

Впервые на Давосском форуме тема экологии преобладала над экономической. Принц Чарльз приехал в Давос на роскошном, но экологическом электромобиле, и заявил, что для спасения Земли от повышения температуры осталось не более 10 лет. Поэтому бизнес должен становиться ответственным.

Рост национализма и популизма, пересмотр границ, войны – еще одна тема Давоса. О пренебрежении международным правом Россией говорил на форуме украинский президент. Владимир Зеленский выступил на одной из панелей Давоса.

Впрочем, несмотря на войну, Украина готова стать новым экономическим тигром и заповедником единорогов, то есть стартапов стоимостью более миллиарда долларов. Зеленский пригласил западных инвесторов стать акционерами успеха Украины. А тем, кто вложит в нашу страну более $100 млн, правительство готово предоставить персональных менеджеров, которые в любой день недели и время суток будут решать все спорные вопросы.

Инвестиции в Украину стали одной из главных тем дискуссии украинского завтрака в Давосе, который Фонд Виктора Пинчука ежегодно проводит на полях Давосского форума. И традиционно собирает ведущих политиков, бизнесменов и лидеров мнений. Тема нынешнего завтрака: Украина 2020 – новая реальность, новый нарратив, новые вызовы.

Среди гостей завтрака – министр иностранных дел Словакии и экс-председатель Генассамблеи ООН и ОБСЕ Мирослав Лайчак, известные бизнесмены Дэвид Рубинштейн и Билл Форд, профессор экономики Йельского университета Роберт Шиллер, знаковые мировые политики, украинские топ-чиновники и освобожденный от кремлевского плена Олег Сенцов.

В Украинском доме в этом году состоялась Национальный инвестиционный совет, подписание меморандума между Укрзализныцей и немецким Deutsche Bahn о том, что немцы будут предоставлять украинцам консалтинговые услуги по предпринимательским и техническим вопросам.

Очередной форум в Давосе завершен. Фешенебельный и спокойный курорт снова зажил своей обычной и тихой жизнью, а местные иронизируют, что после следующего приезда Греты Тунберг и ее предсказаний там вообще может не выпасть снег.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Варфоломей в Давосе призвал к борьбе с экологическими проблемами.