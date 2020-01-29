Давос 2020: головні підсумки форуму та чим здивувала Україна

Соціальна нерівність та кліматичні зміни – більш благородних тем для дискусії годі й придумати. Але чи дійсно мільярдери та найвпливовіші люди планети готові вирішувати ці проблеми на шкоду своїм бізнес-інтересам?

Особливим це питання стало для нинішнього форуму. Адже однією з його хедлайнерів була Ґрета Тунберґ – юна шведська еко-активістка, яку торік журнал Time назвав людиною року. Вона показово пройшла відстань від залізничної станції до гірськолижного курорту пішки. А підтримати її приїхали сотні активістів.

Скептичне ставлення Трампа і юнацький максималізм Тунберґ – їхня заочна суперечка і різні погляди на кліматичні зміни стали однією з найбільш обговорюваних тем цьогорічного форуму. Промова американського президента була більше схожа на передвиборчу. Але, очевидно, щоб бути у тренді, він заявив: США долучаться до ініціативи із висадки трильйону дерев. Еко-активістка відповіла, що цього недостатньо. Трамп назвав її дуже сердитою дівчиною і пророчицею апокаліпсису.

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Нинішній форум продемонстрував конфлікт світоглядів і традиційно пройшов під акомпанемент протестів. Не лише екологічних, але і антиглобалістичних. Цьогоріч найбільш бунтівним стало місто Берн. Як би там не було, у Давосі зібрались аж 119 мільярдерів, глави держав і урядів, експерти, лідери думок та громадські активісти із більше ніж ста країн світу.

США та Іран на порозі війни, масові пожежі в Австралії та Амазонії руйнують легені планети, глобальний тероризм, як би з ним не боролись, нікуди не зникає. Але позитивні новини теж є. Досягнуті угоди щодо Brexit та припинення американсько-китайської торговельної війни понизили шанси на нову глобальну економічну кризу, яку експерти пророкували увесь останній рік.

Капіталізм помер, – шокував публіку у Давосі відомий американський мільярдер Марк Беніоф. Якщо бізнес буде дбати лише про прибутки акціонерів, а не інтереси суспільства – світ приречений. Було б утопією вважати, що можна подолати соціальну нерівність, але її принаймні можна скоротити. Це наочно довели скандинавські країни.

Чи вдасться зробити це усьому іншому світу – питання, яке викликало чимало суперечок. Їх традиційно збалансувала компромісна Ангела Меркель. Канцлер закликала в усіх обговорюваних темах Давосу шукати точки дотику між поколіннями і не піддаватись емоціям.

Вперше на Давоському форумі тема екології переважала економічну. Принц Чарльз приїхав у Давос на розкішному, але екологічному електромобілі, і заявив, що для порятунку Землі від підвищення температури залишилося не більше 10 років. Тому бізнес має ставати відповідальнішим.

Зростання націоналізму та популізму, перегляд кордонів, війни – ще одна тема Давоса. Про нехтування міжнародним правом Росією говорив на форумі український президент. Володимир Зеленський виступив на одній з панелей Давоса.

Утім, попри війну, Україна готова стати новим економічним тигром і заповідником єдинорогів, тобто стартапів вартістю понад мільярд доларів. Зеленський запросив західних інвесторів стати акціонерами успіху України. А тим, хто вкладе в нашу державу понад $100 млн, уряд готовий надати персональних менеджерів, які у будь-який день тижня і час доби вирішуватимуть усі спірні питання.

Інвестиції в Україну стали однією із головних тем дискусії українського сніданку у Давосі, який Фонд Віктора Пінчука щороку проводить на полях Давоського форуму. І традиційно збирає провідних політиків, бізнесменів та лідерів думок. Тема цьогорічного сніданку: Україна 2020 – нова реальність, новий наратив, нові виклики.

Серед гостей сніданку – міністр закордонних справ Словаччини та екс-голова Генасамблеї ООН та ОБСЄ Мирослав Лайчак, відомі бізнесмени Девід Рубенштейн та Біл Форд, професор економіки Єльського університету Роберт Шиллер, знакові світові політики, українські топ-чиновники і звільнений з кремлівського полону Олег Сенцов.

В Українському домі цьогоріч відбулась Національна інвестиційна рада, підписання меморандуму між Укрзалізницею та німецькою Deutsche Bahn про те, що німці надаватимуть українцям консалтингові послуги з підприємницьких та технічних питань.

Черговий форум у Давосі добіг кінця. Фешенебельний і спокійний курорт знову зажив своїм звичним і тихим життям, а місцеві іронізують, що після наступного приїзду Ґрети Тунберґ та її передбачень там взагалі може не випасти сніг.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Варфоломій в Давосі закликав до боротьби з екологічними проблемами.