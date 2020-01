31 января на российском пропагандистском ресурсе RT появилась информация о смерти Владимира Цемах, вскоре новость о якобы убийство потенциального ключевого свидетеля по делу MH17 в Москве была удалена.

Читайте: СБУ объявила Цемаха в розыск

Дочь Владимира Цемах Мария, опровергла сообщение о смерти ее отца. СБУ сообщили, что не располагают информацией о смерти фигуранта дела MH17.

FWIW, Volodymyr Tsemakh’s daughter, Maria, tells me the report of her father’s death is not true. https://t.co/DfB1ymStVV

— Christopher Miller (@ChristopherJM) January 31, 2020