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Факты / Мир / Россия

РосСМИ сообщили о смерти Цемаха – дочь опровергает

31 января на российском пропагандистском ресурсе RT появилась информация о смерти Владимира Цемах, вскоре новость о якобы убийство потенциального ключевого свидетеля по делу MH17 в Москве была удалена.

Володимир Цемах

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Дочь Владимира Цемах Мария, опровергла сообщение о смерти ее отца. СБУ сообщили, что не располагают информацией о смерти фигуранта дела MH17.

Сейчас публикация на ресурсе RT удалена.

Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что выдача России фигуранта дела о гибели малайзийского рейса MH-17 Владимира Цемаха была вынужденным шагом.

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