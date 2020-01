31 січня на російському пропагандистському ресурсі RT з’явилася інформація про смерть Володимира Цемаха, невдовзі новина про нібито вбивство потенційного ключового свідка у справі MH17 у Москві була видалена.

Дочка Володимира Цемаха Марія, спростувала повідомлення про смерть її батька. СБУ повідомили, що не володіють інформацією про смерть фігуранта MH17.

FWIW, Volodymyr Tsemakh’s daughter, Maria, tells me the report of her father’s death is not true. https://t.co/DfB1ymStVV

— Christopher Miller (@ChristopherJM) January 31, 2020