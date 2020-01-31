PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія

РосЗМІ повідомили про смерть Цемаха – донька спростовує

31 січня на російському пропагандистському ресурсі RT з’явилася інформація про смерть Володимира Цемаха, невдовзі новина про нібито вбивство потенційного ключового свідка у справі MH17 у Москві була видалена.

Володимир Цемах

Читайте: СБУ оголосила Цемаха в розшук

Дочка Володимира Цемаха Марія, спростувала повідомлення про смерть її батька. СБУ повідомили, що не володіють інформацією про смерть фігуранта MH17.

Зараз публікація на ресурсі RT видалена.

Нагадаємо, голова МЗС України Вадим Пристайко заявив, що вадання Росії фігуранта справи про загибель малайзійського рейсу MH-17 Володимира Цемаха була вимушеним кроком.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка