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Факти / Світ

За утиски у в’язницю: Швейцарія криміналізує гомофобію

Швейцарський парламент у кінці 2018 року ухвалив антидискримінаційний закон, щоб захистити тих, хто терпить публічне очорнення, дискримінацію або розпалювання ненависті на основі сексуальної орієнтації людини.

Противники закону вважали, що таким чином влада порушує право людей на свободу думок і зібрали достатньо підписів, щоб провести референдум.

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Виборці підтримали заборону дискримінації гомосексуалів з перевагою 63,1% до 36,9.

Відповідно до нового законодавства, працівники ресторанів, кінотеатрів та громадських об’єктів, таких як басейни, не зможуть відмовляти людям через їх сексуальну орієнтацію.

Закон допускає штрафи та ув’язнення до трьох років.

Нагадаємо, у Москві під час концерту Rammstein гітаристи гурту  Пауль Ландерс і Ріхард Круспе поцілувалися на знак протесту проти гомофобних законів, прийнятих в Росії в 2003 році.

У законі йдеться, що він спрямований на захист традиційних цінностей від “західної толерантності”.

Джерело: AP

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